Україна отримає від США грант на 2,5 мільярда доларів: на що спрямують кошти

фото: міністерство фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту від США у розмірі 2,5 млрд дол.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Зазначені грантові кошти надано США та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як четверте додаткове фінансування в рамках Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine)".

Це другий грант Сполучених Штатів із запланованих на 2023 рік на загальну суму 9,9 млрд дол", - пояснили в Мінфіні.

"Незмінна та дієва підтримка Світового банку в рамках унікального інвестиційного Проєкту "PEACE in Ukraine" дозволяє уряду України на належному рівні виконувати основні державні функції, а також вирішувати нагальні соціальні питання підтримки населення", - заявив Сергій Марченко під час підписання угоди.

Зазначається, що залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 2,5 млрд дол спрямують на забезпечення працездатності системи держорганів, освіти, охорони здоров'я та служб першого реагування, а також на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.

Економічна правда