Японія відкинула заяви російського "Совкомбанку" про незаконність санкцій

Японія у вівторок відкинула звинувачення в незаконності санкцій, накладених на російський приватний банк "Совкомбанк", і заявила, що агресія Росії проти України повинна мати високу ціну для РФ.

Про це пише Reuters.

"Совкомбанк" планує оскаржити в суді санкції, накладені на нього західними країнами через вторгнення РФ в Україну, і почне з Японії, де у банку є акціонери, повідомило в понеділок агентству Reuters джерело, знайоме з цим питанням.

"Совкомбанк", одна з 13 офіційних "системно важливих" кредитних установ Росії, не має доступу до певних ринків через обмеження", - пише агентство.

"Японія запроваджує суворі санкції проти Росії у тісній координації з міжнародним співтовариством, включаючи G7", - йдеться у заяві, надісланій електронною поштою представником Міністерства закордонних справ Японії.

"Санкційні заходи впроваджуються згідно з відповідними законами, і тому ми не вважаємо, що вони "введені незаконно", - заявили в міністерстві.

"Агресія Росії проти України є обурливим актом, який розхитує саму основу міжнародного порядку, і важливо чітко продемонструвати, що такі дії повинні мати високу ціну", - підкреслили в МЗС Японії.

Японія наразі головує на ротаційній основі в G7.

Економічна правда