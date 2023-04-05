Опалювальний сезон у Києві завершиться 8 квітня – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що 8 квітня у Києві завершиться опалювальний сезон.

Про це Кличко написав у Telegram.

За його словами, таке рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління.

"Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів.

Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше", - зазначив Кличко.

"Для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці - одна з найбільших у Європі і налічує понад 2,7 тис км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень", - додав мер Києва.

Нагадаємо:

Опалювальний сезон в Україні завершиться тоді, коли це будуть дозволяти температурні показники, заявили в "Нафтогазі".

Економічна правда