Курс валют на 5 квітня: гривня слабне після тривалого зміцнення

У середу, 5 квітня, гривня ослабла після різкого зміцнення напередоні - готівковий долар на "чорному ринку" повернувся на позначку 37 гривень, курс євро також росте.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:10 курс долара на "чорному ринку" становив 37,02 - 37,25 грн, а у вівторок, 4 квітня, курс коливався між 36,92 - 37,18 грн. Курсовий спред підвищився, що означає, що купити долар стало дорожче.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,28 - 40,55 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,15 - 40,39 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,9 - 37,5 грн (курс на 4 квітня – 37,0 - 37,7 грн);

Євро – 40,05 - 40,75 грн (курс на 4 квітня – 40,1 - 40,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,7 - 37,2 грн;

Ощадбанк – 36,6 - 37,9 грн;

Укрексімбанк – 37,0 - 37,6 грн;

Райффайзен – 36,8 - 37,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.