АРМА шукає управителя на літак АН-140-100, власник якого втік до Криму

Національне агентство розшуку та управління активами (АРМА) шукає управителя на пасажирський літак АН-140-100, власником якого є ексдиректор одного з українських підприємств, що втік до окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

За інформацією Державного бюро розслідувань, власником літака є директор одного з українських підприємств цивільної авіації, який втік до тимчасово окупованого Криму. Там, за інформацією правоохоронців, він почав співпрацювати з представниками держави-агресора.

Зазначається, що фігурант кримінального провадження планував передати це повітряне судно загарбникам.

На літак накладено арешт і передано до АРМА, тож наразі агентство оголосило конкурсний відбір управителя пасажирським літаком АН-140-100 2004-го року випуску.

Літак виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України з 3 серпня 2017 року, уточнили в АРМА, і на сьогодні не експлуатується – він потребує відновлення льотної спроможності.

Прийом документів від учасників конкурсу триває до 25 квітня.

Нагадуємо:

Працівники Держбюро розслідувань повідомили про підозру директору підприємства цивільної авіації, який збирався подарувати літак окупантам.

Колаборант обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території. А також запевняв, що домовиться про передачу ще трьох літаків компанії, які наразі перебувають на території РФ, з бізнес-партнерами.





