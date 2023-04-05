Половину енергоблоків АЕС влітку виведуть в ремонт – Енергоатом

Влітку половину енергоблоків українських атомних електростанцій виведуть в ремонт на понад два місяці для ремонту та модернізації.

Про це розповів президент "Енергоатома" Петро Котін у коментарі Укрінформу.

Найбільш важкий період пройдено, зауважив він, протягом якого всі енергоблоки працювали. Проте тепер блоки потрібно перезавантажити, і найкращий період, коли це можна зробити з найменшими витратами і впливом на енергосистему з точки зору нестачі електроенергії - це літо.

"У цей період немає великого споживання електроенергії, тому що не потрібно вмикати опалення. Цього разу енергоблоки будуть ремонтуватися влітку, так, щоб половина блоків працювала, а інша половина була в ремонті", – пояснив Котін.

Нормальний строк ремонту енергоблока становить близько 50-60 діб, але усе залежить від додаткових робіт. Зараз на енергоблоках потрібно провести модернізацію, зазначив очільник "Енергоатома", що займає набагато більше часу.