Співробітники Google в Лондоні протестують проти нової хвилі скорочень

Сотні співробітників Google у Лондоні вийшли на протести через скорочення робочих місць - компанія заявила про плани звільнити 12 тисяч співробіників по всьому світу (6% робочої сили).

Про це повідомляє Reuters.

Профспілка Unite, членами якої є сотні співробітників Google у Великобританії, заявила, що компанія проігнорувала занепокоєння, висловлені працівниками.

"Вони та Unite не відступлять, доки Google не дозволить працівникам бути повноцінним представництвом профспілок, належним чином не залучиться до процесу консультацій і ставитиметься до своїх співробітників з повагою та гідністю, на які вони заслуговують", - сказав регіональний офіцер Unite Метт Вейлі.

Співробітник Google, який брав участь в акції протесту і побажав не називати його імені через побоювання помсти, розповів, що переговори між співробітниками та керівництвом були "надзвичайно розчаровуючими".

Вище керівництво Google веде переговори про звільнення в багатьох частинах Європи відповідно до місцевого законодавства про зайнятість.

У Сполученому Королівстві в Google працює понад 5000 людей.

Нагадуємо:

Компанія Alphabet заявила, що скоротить близько 12 тисяч робочих місць у своїй дочірній компанії Google, або понад 6% її робочої сили у світі на тлі падіння прибутків техкомпаній.