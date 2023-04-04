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Кількість клієнтів в українських банках торік суттєво збільшилась - НБУ

Вівторок, 4 квітня 2023, 17:18 - Анастасія Жарикова

Кількість клієнтів в українських банках торік зросла на 10%, кількість відкритих рахунків - на 12,8%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У 2022 році українці активніше користувалися послугами різних банків. Кількість клієнтів банків зросла за рік майже на 10% і становила понад 79 млн осіб. Для порівняння, у 2021 році послугами банків користувалися 72 млн осіб.

Кількість відкритих ними рахунків зросла на 12,8% порівняно з попереднім роком і становила 160,2 млн (у 2021 році – 142 млн).

Крім цього, збільшилась кількість банків, які обслуговують клієнтів дистанційно. 

Дистанційно обслуговуються понад дві третини усіх клієнтів банків: 78% суб’єктів господарювання та 68% фізичних осіб (2,4 млн та 51,4 млн клієнтів відповідно).

А загальна кількість рахунків, які банки обслуговували дистанційно, торік збільшилася на 18,8% порівняно з 2021 роком, порівняно з 2020 роком – на 73%.

 
нбу

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