Укрзалізниця запустила найкоротший маршрут до порту Рені

Укрзалізниця почала перевозити вантажі між Україною та Молдовою відновленою дільницею Березине - Басарабяска: там відкритий третій прикордонний перехід між країнами: Серпневе-1 - Басарабяска.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що перехід працює з 25 березня 2023 року, а УЗ вже прийняла перші заявки на перевезення вантажів через вказаний перехід, зокрема, на перевезення 8 вагонів з будівельними вантажами та 6 вагонів зі шлаками.

"Наразі це найкоротший маршрут до портів Рені, Галац, Джурджулешти, завдяки якому Укрзалізниця зможе збільшити обсяги експортних і транзитних перевезень. За нашими підрахунками, дільниця дозволить перевозити додатково від 4 до 10 млн тонн вантажів на рік. Запрошуємо бізнес активно використовувати цей новий альтернативний маршрут", - заявив член правління УЗ Вячеслав Єрьомін.

Новий маршрут також дозволить пришвидшити та здешевити транспортування вантажів до України з портів Рені, Галац, Джурджулешти й у зворотному напрямку.

"Термін доставки експортних вантажів до портів Молдови та Румунії, а також українського Рені, за нашими підрахунками, скоротиться на 4-6 діб. При цьому вартість транспортування експортних вантажів зменшиться на 10-35 доларів на 1 тонні залежно від вантажу та маршруту.

А, наприклад, економія при транспортуванні імпортного пального та нафтопродуктів до України з вищезазначених портів становитиме 18-44 доларів на 1 тонні", - додав заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

Раніше між Україною та Молдовою діяло два прикордонні залізничні переходи: Сокиряни - Окниця та Могилів-Подільский - Велчинець.

"Відкриття третього прикордонного переходу - Басарабяска - Серпнево-1 - стало можливим завдяки підписанню відповідного акту між Міністерством внутрішніх справ, Митною службою Республіки Молдова та Державною прикордонною й Державною митною службою України", - нагадали в УЗ.

Економічна правда