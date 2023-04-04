Курс валют на 4 квітня: долар на "чорному ринку" подешевшав до 36,9

У вівторок, 4 квітня, гривня продовжує стрімко зміцнюватись - готівковий долар на "чорному ринку" продається в межах 36 гривень, також падає курс євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:30 курс долара на "чорному ринку" становив 36,91 - 37,14 грн, а у понеділок, 3 квітня, курс коливався між 37,2 - 37,42 грн. Курсовий спред знизився, що означає, що купити долар стало дешевше.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,1 - 40,39 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,23 - 40,60 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,0 - 37,7 грн (курс на 3 квітня – 37,45 - 37,95 грн);

Євро – 40,1 - 40,9 грн (курс на 3 квітня – 40,4 - 41,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,7 - 37,2 грн;

Ощадбанк – 37,0 - 38,15 грн;

Укрексімбанк – 37,0 - 37,6 грн;

Райффайзен – 37,1 - 38,1 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.