Apple скоротить невелику кількість співробітників – Bloomberg

Компанія Apple Inc. скорочує невелику кількість посад у своїх корпоративних роздрібних командах, що стало першим відомим скороченням робочих місць відтоді, як компанія почала затягувати паски в минулому році.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, які говорили на умовах анонімності.

За словами співрозмовників агентства, компанія скорочує посади в так званих командах з розвитку та збереження об'єктів. Ці групи відповідають за будівництво та обслуговування роздрібних магазинів Apple та інших об'єктів по всьому світу.

Хоча кількість посад, що скорочуються, встановити не вдалося, і вона, ймовірно, дуже мала, цей крок є новим кроком для найдорожчої у світі компанії, чиї конкуренти скорочують свої ряди в умовах нестабільної економіки і млявих споживчих витрат.

Apple позиціонує цей крок як зусилля з оптимізації, а не звільнення. Компанія повідомила сівробітникам, що зміни покликані покращити обслуговування магазинів по всьому світу і що компанія надасть підтримку працівникам, яких це торкнеться.

Виробник iPhone значною мірою утримується від корпоративних звільнень, навіть якщо він урізає бюджет і скорочує значну частину своєї підрядної робочої сили, в тому числі інженерів, які працюють за контрактом, рекрутерів і охоронців.

Компанія вже скорочувала робочі місця до пандемії, коли звільнила кілька сотень співробітників свого підрозділу з розробки безпілотних автомобілів.

Останнім кроком Apple повідомила працівникам цих груп, що вони матимуть можливість повторно подати заявку на низку посад, подібних до тих, на яких вони працювали раніше. Ті, хто не погодиться на нову роботу, отримають зарплату за чотири місяці, повідомили джерела.

Представник Apple відмовився від коментарів.

Станом на вересень, коли закінчився останній фінансовий рік, в Apple працювало 164 000 співробітників. Компанія не розширювала свою робочу силу так швидко, як багато великих технологічних компаній під час пандемії, що зменшило потребу в значних звільненнях. Її конкуренти, зокрема Amazon та Google Alphabet Inc. скоротили десятки тисяч робочих місць.

Економічна правда