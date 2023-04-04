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Німецькі компанії відновили страхування пошкодженого вибухом "Північного потоку" – Reuters

Вівторок, 4 квітня 2023, 12:17 - Олексій Павлиш

Німецькі страхові компанії Allianz і Munich Re відновили страхування пошкодженого газопроводу "Північний потік-1". Німецький уряд не заперечував проти страхування.

Про це пише Reuters із посиланням на 5 обізнаних джерел.

Співрозмовники агентства не виключать, що постачання газу трубопроводом може бути відновлено після ліквідації наслідків вибуху.

"Страхування двома найбільшими німецькими компаніями має вирішальне значення для будь-якого довгострокового майбутнього трубопроводу, який був основним маршрутом для російського газу в Європу протягом десятиліття до вибуху у вересні минулого року.

Страхування суперечить публічній позиції Німеччини щодо розриву зв'язків з Москвою, але одне з п'яти джерел повідомило, що німецький уряд не заперечував проти страхування. Більшість західних інвесторів списали свої частки в трубопроводі", - пише агентство.

У Munich Re, Allianz і німецькому уряді відмовилися від коментарів, в той час як міністерство економіки заявило, що страхування не було частиною підтримки, яку уряд в минулому надавав трубопроводу.

Росія володіє 51% акцій "Північного потоку-1" через дочірню компанію державної енергетичної групи "Газпром".

Деякі німецькі акціонери "Північного потоку" виступають за те, щоб принаймні зберегти пошкоджений трубопровід у разі поліпшення відносин з Москвою, повідомили два співрозмовники Reuters, знайомі з цим питанням.

Один з них сказав, що Берлін толерує такий підхід до інфраструктури, навіть незважаючи на те, що він заявив про розрив енергетичних зв'язків з Росією.

Всі джерела в страховій індустрії та торгівлі відмовилися назвати свої імена через делікатність питання.

За словами одного з джерел, страховий поліс покриває пошкодження трубопроводу та перерви в роботі.

Наявність страховки також полегшить будь-які ремонтні роботи, необхідні для відновлення постачання газу через Балтійське море до Європи.

Хоча імпорт російської нафти і нафтопродуктів заборонений санкціями ЄС, імпорт російського газу дозволений. Захід, однак, намагається знайти альтернативи.

Імпорт російського газу в Європу впав з близько 40% від загального обсягу поставок газу в ЄС до менш ніж 10% з початку вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

Нагадаємо:

Разом із Україною серед можливих організаторів диверсії на російських газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі фігурувала також Польща, де такі твердження категорично заперечують.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але залишається невідомим, хто стояв за вибухами.

Водночас у західних ЗМІ в березні з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Президент України Володимир Зеленський на це заявив, що Україна не причетна до вибухів, які сталися у вересні на гілках російських газопроводів "Північний потік", та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Економічна правда

Німеччина Північний потік страхування
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