Британія зняла з Фрідмана частину обвинувачень у ході розслідування – FT

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Британія зупинила розслідування за двома з трьох початкових звинувачень проти підсанкційного російського олігарха Міхаіла Фрідмана через чотири місяці після його арешту.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування щодо Фрідмана за підозрою в змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ і змові з метою дачі неправдивих свідчень. За словами співрозмовників видання, відомство все ще розслідує підозру Фрідману у відмиванні грошей.

За словами одного з співрозмовників, сторони також сперечаються щодо ордеру на проведення обшуку.

Представник NCA підтвердив, що відомство більше не веде розслідування у цій справі проти "заможного 58-річного росіянина", затриманого під час обшуків в його помешканні у Лондоні в грудні, але не назвав імені Фрідмана.

Про арешт олігарха широко повідомлялося у грудні, проте агентство відмовилося коментувати ордер на арешт.

Звинувачення, зняті Агентством з Фрідмана, стосувалися доказів, які Фрідман надав на підтримку заяви на імміграцію до Британії своєї дівчини.

Нагадуємо:

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Британії (NCA) затримало російського олігарха Міхаіла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, згодом його звільнили під заставу.

У березні 2022 року Британія вирішила застосувати санкції проти олігархів Міхаіла Фрідмана та Пьотра Авена через агресію РФ проти України. Разом вони є співзасновниками та акціонерами групи LetterOne, а також – Альфа-груп, до якої входить Альфа-банк.