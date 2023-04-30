НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку до 444 млн доларів

Національний банк за тиждень 24 - 28 квітня продав з резервів 444,74 млн доларів і купив 2,68 млн доларів.

Про це йдеться в даних НБУ.

Минулого тижня регулятор на міжбанківському валютному ринку продав 444,74 млн доларів, а тижнем раніше 569,07 млн доларів. При цьому НБУ за останні три тижні купив тільки 2,68 млн доларів.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 7,243 млрд доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

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Економічна правда.