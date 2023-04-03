Український ринок ІТ скоротиться на 10-15% порівняно з минулим роком

Через зниження кількості нових замовників український ІТ-ринок в 2023 році може скоротитись на 10-15%.

Про це розповів віце-президент із стратегії і технологій GlobalLogic Андрій Яворський в інтерв’ю ЕП.

Наразі поява нових проєктів не здатна покрити скорочення попередніх.

"У нас в Україні від початку війни з'явилось, десь 11 чи 12 нових замовників. Але цього недостатньо, щоб компенсувати скорочення проєктів", – зазначає Яворський.

Відповідно, віце-президент GlobalLogic прогнозує, що український ІТ-ринок може скоротитись на 10-15% у порівнянні з минулим роком.

Він додав, що зниження кількості проєктів на ринку в майбутній перспективі може призвести до зміни зарплати в ІТ-спеціалістів.

"Вони або зупиняться, або почнуть падати в деяких сегментах. Це, ймовірно, приверне до нас бізнес, який до цього йшов, наприклад, в азійські країни або в Індію, яка дешевша ніж Європа. Але цього поки що не сталося" – пояснив Яворський.

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Економічна правда