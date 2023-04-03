Всі розділи
Укр / Рус

Автогаз у мережах АЗС за місяць подешевшав на 8,5%

Понеділок, 3 квітня 2023, 16:57 - Анастасія Жарикова

Скраплений автомобільний газ за місяць в мережах АЗС подешевшав на 2,04 грн/л або 8,5% до 21,72 грн/л.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.

Зокрема, на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,96 грн/л і 1,98 грн/л, до 22,66 грн/л і 22,53 грн/л відповідно.

На станціях державної мережі "Укрнафта" автогаз коштує 21,45 грн/л - ціна впала на 1,60 грн/л.

На станціях KLO і SOCAR паливо подешевшало на 2,40 грн/л і 2 грн/л, до 20,69 грн/л і 23,12 грн/л відповідно.

Найдешевше автогаз коштує в мережі "Авантаж 7" — 19,45 грн/л, що на 1,83 грн/л дешевше, ніж на початку місяця. 

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Route 20

25,50

-3,00

SOCAR

23,12

-2,00

ОККО

22,66

-1,96

WOG

22,53

-1,98

Neftek

22,49

-0,50

Rodnik

22,49

-2,50

Ovis

22,29

-2,00

BVS

22,19

-2,80

Автотранс

22,18

-2,80

Mango

22,05

-1,95

ZOG

22,00

-2,00

Кворум

21,78

-1,50

Катрал

21,77

-2,00

UPG

21,70

-1,80

U.GO

21,69

-1,74

Рур груп

21,50

-2,00

Shell

21,45

-2,09

Укрнафта

21,45

-1,60

VostokGaz

21,29

-2,15

БРСМ-Нафта

21,18

-2,07

Chipo

21,03

-1,98

KLO

20,69

-2,40

Авіас

20,54

-2,27

AMIC

20,49

-2,17

Luxwen

20,39

-2,20

VST

20,30

-3,20

Фактор

20,00

-1,80

Олас

19,90

-3,00

Авантаж 7

19,45

-1,83

Середня ціна в Україні

21,72

-2,04

Читайте також: Ціни на АЗС валяться. Що відбувається та чому вартість пального має бути ще нижчою?

Економічна правда

паливо газ ціни АЗС
Матеріали за темою
Бензин на АЗС може подешевшати ще на 2 гривні 28 березня 2023, 16:29
Ціни на АЗС валяться. Що відбувається та чому вартість пального має бути ще нижчою? 28 березня 2023, 12:50
Канадська CAMECO вироблятиме ядерне паливо з українського урану 20 березня 2023, 12:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті