Бізнес покращив оцінку своїх перспектив до рівня грудня 2021 року – опитування НБУ

Поліпшення зовнішньої кон’юнктури, логістики, ситуації в енергетиці, підвищення споживчих настроїв позитивно позначилися на очікуваннях бізнесу в березні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що у березні індекс очікувань ділової активності (ІОДА) підвищився до 49.5 із 45.0 у лютому і майже досяг рівноважного рівня. Це є найвищим значенням із грудня 2021 року, підкреслили в НБУ.

"Підприємства торгівлі надали найоптимістичніші оцінки результатів та перспектив своєї діяльності на тлі пожвавлення споживчих настроїв, поліпшення ситуації з енергопостачанням та збільшення пропозиції товарів: секторальний індекс у березні зріс до 53.6 із 47.0 у лютому, перетнувши нейтральний рівень уперше після листопада 2021 року.

Респонденти суттєво поліпшили свої очікування щодо товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Водночас, зважаючи на пом’якшення оцінок стосовно закупівельних цін, вони очікували на незначне зменшення торговельної маржі", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, поліпшення ситуації в енергетиці та зовнішньої кон’юнктури, а також налагодження ланцюгів поставок позитивно вплинули на оцінки респондентів промисловості.

Як йдеться у результатах опитування, вперше після лютого 2022 року вони очікували зростання своїх економічних результатів порівняно з попереднім місяцем: секторальний індекс у березні перетнув нейтральний рівень і становив 51.2 порівняно із 47.2 у лютому.

При цьому респонденти очікували зростання обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних.

Водночас суттєво знизився песимізм в оцінках обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень) та послабились очікування щодо зростання залишків готової продукції.

"Підприємства будівництва, зважаючи на сезонний фактор, суттєво пом'якшили негативні оцінки своїх економічних результатів: секторальний індекс у березні становив 45.9 (у лютому - 33.5). Респонденти очікували зростання обсягів закупівлі послуг підрядників, а також сировини та матеріалів", - додали в НБУ.

Водночас будівельники не прогнозували змін обсягів будівництва та значно послабили негативні оцінки щодо обсягів нових замовлень.

Водночас підприємства сфери послуг, попри сезонне пожвавлення, мали найстриманіші оцінки щодо своїх економічних перспектив: секторальний індекс становив 45.7 порівняно з 43.2 у лютому.

"Респонденти дещо пом’якшили, але зберегли негативні очікування щодо обсягів наданих послуг, нових замовлень, а також обсягів послуг у процесі виконання. Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, прогнозують уповільнення темпів зростання закупівельних цін та цін підрядників, а також цін і тарифів на власну продукцію/послуги.

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, поки не очікують на збільшення загальної чисельності своїх працівників. Найменш песимістичні оцінки в підприємств торгівлі", - резюмували в НБУ.



Щомісячне опитування підприємств проводилося з 6 до 24 березня 2023 року. В опитуванні взяли участь 484 підприємства.

Економічна правда