Договір між НБУ і центробанком Польщі про валютний своп продовжили ще на рік

Договір між центробанками України та Польщі про валютний своп гривня/долар США продовжили ще на рік.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

При цьому умови договору не змінилися: максимальний обсяг операцій - 1 млрд дол США в еквіваленті, термін дії - один рік із можливістю пролонгації.

"Нагадаємо, що вже в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну центробанк Польщі вирішив відкрити Національному банку України доступ до 1 млрд дол США на умовах валютного свопу.

НБУ не використовував відповідне фінансування, водночас така підтримка центробанку Польщі стала "подушкою безпеки" для фінансового сектору України. Ми вдячні партнерам з центробанку Польщі за довіру та готовність допомогти в найважчий момент!", - заявили в НБУ.

Валютний своп – валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладання договору.

Нагадаємо:

У березні 2022 року Нацбанк України та Нацбанк Польщі підписали договір про здійснення операції валютний своп гривня/долар США обсягом до 1 млрд дол США в еквіваленті.

Економічна правда