Tesla прозвітувала про рекордні квартальні поставки електромобілів

Виробник електромобілів Tesla прозвітував про рекордні квартальні поставки електромобілів - 422 875 одиниць (на 4% більше порівняно з попереднім кварталом).

Про це пише Reuters.

"За перші три місяці цього року Tesla поставила 422 875 автомобілів, що на 4% більше, ніж у попередньому кварталі. Це на 36% більше, ніж рік тому. У січні генеральний директор Ілон Маск заявив, що цього року Tesla може досягти поставок 2 мільйонів автомобілів, що на 52% більше, ніж минулого року", - пише агентство.

За звітний період компанія виробила загалом 421 371 Model 3/Y та 19 437 Model S/Model X.

Видання додає, що у січні Tesla знизила ціни в усьому світі на 20%, розв'язавши цінову війну після того, як не дотрималася прогнозів Уолл-стріт щодо поставок на 2022 рік. Базова Model Y, яка раніше продавалася за $65 990, тепер коштує $54 990.

Згідно з середніми оцінками FactSet станом на п'ятницю, Уолл-стріт очікував, що Tesla повідомить про поставки близько 432 000 автомобілів за квартал, пишуть Wall Street Journal і CNBC.

Tesla не досягла показника, на який розраховували аналітики, опитані Refinitiv і FactSet. За іншими оцінками, Tesla перевершила очікування Уолл-стріт, поставивши 422 875 автомобілів.

Аналітики, опитані Bloomberg, очікували, що буде відвантажено 421 164 автомобілі.

Економічна правда