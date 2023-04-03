Курс валют 3 квітня: скільки коштують готівкові долар та євро

У понеділок, 3 квітня, гривня продовжила зміцнюватися в касах банків, проте на "чорному ринку" курс до долара дещо знизився.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:40 курс долара на "чорному ринку" становив 37,39 - 37,73 грн, а у неділю 2 квітня курс коливався між 37,37 - 37,63 грн. Курсовий спред зріс, що означає, що купити долар стало дорожче. Попри невелике падіння курсу відносно неділі, відносно п’ятниці курс гривні зміцнився.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,35 - 40,58 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,33 - 40,70 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,45 - 37,95 грн (курс на 31 березня – 37,5 - 38,0 грн);

Євро – 40,4 - 41,1 грн (курс на 31 березня – 40,5 - 41,15 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,1 - 37,6 грн;

Ощадбанк – 37,5 - 38,5 грн;

Укрексімбанк – 37,3 - 37,9 грн;

Райффайзен – 37,3 - 38,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.