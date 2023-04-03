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Федоров розповів, чи планують в Україні обмежити TikTok

Понеділок, 3 квітня 2023, 11:41 - Анастасія Жарикова

В Україні поки не планують заборонити TikTok на телефонах чиновників.

Про це розповів віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю liga.net.

"Таких розмов зараз немає. Ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається в інших країнах. Але таких розмов і конкретних дій в цьому напрямку немає поки що", – зазначив міністр.

На тлі обмеження TikTok в низці країн, на сайті президента 24 березня зареєстрували електронну петицію про заборону TikTok в Україні. 

"Так як зараз багато пропаганди йде через відео з TikTok, пропоную закрити його повністю, хоча б на період війни в Україні", – пояснила авторка петиції.

Нагадуємо:

Співробітникам Північноатлантичного Альянсу офіційно заборонили завантажувати соціальну мережу TikTok на робочі пристрої, посилаючись на міркування безпеки.

Білий дім дав американським держустановам місяць на видалення застосунку.

Раніше використання TikTok заборонили Єврокомісія та Європарламент.

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Економічна правда
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