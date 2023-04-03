У столичному метро тимчасово не приймають оплату паперовими QR-квитками
Понеділок, 3 квітня 2023, 10:25 -
У Київському метрополітені вранці, 3 квітня, стався технічних збій - прохід за паперовими QR-квитками тимчасово призупинили.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Фахівці вже працюють над оперативним вирішенням проблеми. Про відновлення проходу за паперовими QR-квитками повідомимо додатково", – йдеться в повідомленні.
У звичайному режимі працюють інші способи оплати проїзду:
- транспортною карткою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Економічна правда