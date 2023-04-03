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У столичному метро тимчасово не приймають оплату паперовими QR-квитками

Понеділок, 3 квітня 2023, 10:25 - Анастасія Жарикова

У Київському метрополітені вранці, 3 квітня, стався технічних збій - прохід за паперовими QR-квитками тимчасово призупинили.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Фахівці вже працюють над оперативним вирішенням проблеми. Про відновлення проходу за паперовими QR-квитками повідомимо додатково", – йдеться в повідомленні.

У звичайному режимі працюють інші способи оплати проїзду:

  • транспортною карткою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Економічна правда

метрополітен Київ КМДА
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