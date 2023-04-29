Зростання попиту на нафту в США підняло ціни на більш ніж 2%

getty images

Після того, як енергетичні компанії опублікували позитивні прибутки, а дані з США показали, що видобуток нафти скорочується, а попит на паливо зростає ціни на нафту в основному зросли більш ніж на 2%.

Про це повідомляє Reuters.

В останній робочий день квітня ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні подорожчали на $1,17, або на 1,5%, до $79,54 за барель, в той час як більш активний липневий контракт підскочив на 2,7% до $80,33.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 2,02 долара, або на 2,7%, до 76,78 долара.

Зазначається, що попри щоденне зростання, Brent і WTI знижуються другий тиждень поспіль, причому Brent знижується четвертий місяць поспіль, оскільки розчаровуючі економічні дані США і невизначеність щодо процентних ставок впливають на перспективи попиту.

Однією з причин зниження ринку є занепокоєння щодо економічної рецесії, що насувається, і розширення банківської кризи через проблеми в First Republic.

Загалом видобуток нафти в США впав у лютому до 12,5 млн барелів на добу, що є найнижчим показником з грудня. За даними Управління енергетичної інформації, попит на паливо зріс майже до 20 млн барелів на добу, що є найвищим показником з листопада.

Кількість бурових установок, що бурять нафту в США, не змінилася на цьому тижні і склала 591, але скоротилася на одну в квітні, що стало п'ятим місячним зниженням, повідомила енергетична компанія Baker Hughes Co.

Економічна правда