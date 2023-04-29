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Малий та середній бізнес України отримає $25 млн інвестицій від США

Субота, 29 квітня 2023, 16:03 - Ігор Пилипів

У Києві делегація США, яка включає генерального директора Міжнародної фінансової корпорації розвитку Скотта Натана та представників USAID, підпишуть договір з президентом Володимиром Зеленським про інвестицію в 25 млн доларів у Horizon Capital для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. 

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

Зазначається, що делегація зустрілась з українськими чиновниками для офіційної церемонії підписання договору.

"Тепло привітали в Києві генерального директора Міжнародної фінансової корпорації розвитку США Скотта Натана, помічника адміністратора USAID Europe/Eurasia Ерін МакКі та координатора допомоги Державного департаменту у Європі Марію Лонгі для підписання з Президентом Володимиром Зеленським договору про $25 млн інвестицію Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) у Horizon Capital для допомоги малому та середньому бізнесу, що швидко розвивається", - йдеться у дописі.

Нагадаємо:

Україна отримає через Світовий банк ще 1,25 млрд доларів на потреби у сфері охорони здоров’я, служби надзвичайних ситуацій та, освіти від Агентства міжнародного розвитку США.


Американська компанія Horizon Capital змогла залучити 254 млн доларів для інвестицій в українські компанії через свій фонд Horizon Capital Growth Fund IV.

США інвестиції бізнес
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Економічна правда
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