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Збій в ПриватБанку: проблеми з оплатою картками та зняттям готівки

Субота, 29 квітня 2023, 14:52 - Економічна правда

У системі ПриватБанку стався збій, клієнти скаржаться на проблеми при оплаті картками в терміналах банку та при знятті готівки.

Про це повідомив Співзасновник та СЕО monobank Олег Гороховський

"Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах Привату, при знятті готівки у банкоматах Привату, при p2p на Приват.  Мабуть, збій у ПриватБанку", – написав Гороховський. 

У коментарі "Бабелю" прессекретар ПриватБанку в заявив, що проблеми виникли на стороні платіжних систем, а не банка.

Економічна правда.

Приватбанк
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