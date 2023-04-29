Збій в ПриватБанку: проблеми з оплатою картками та зняттям готівки

У системі ПриватБанку стався збій, клієнти скаржаться на проблеми при оплаті картками в терміналах банку та при знятті готівки.

Про це повідомив Співзасновник та СЕО monobank Олег Гороховський

"Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах Привату, при знятті готівки у банкоматах Привату, при p2p на Приват. Мабуть, збій у ПриватБанку", – написав Гороховський.

У коментарі "Бабелю" прессекретар ПриватБанку в заявив, що проблеми виникли на стороні платіжних систем, а не банка.

Економічна правда.