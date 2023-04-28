Пляшка на перемогу: збір на автівки для ЗСУ, взамін – рідкісне вино від Шато Чизай

"Українська правда" разом з Торгово-Промисловою палатою продовжує розігрувати рідкісні вина від українських виноробів серед тих, хто підтримає збір на пікапи для Сил Оборони.

Кошти від конкурсу волонтери УП витратять на купівлю автівок. Як все це працює, можна почитати тут.

"Шато Чизай" — один з найбільших виробників вина закарпатського краю — надав свої визнані і рідкісні екземпляри вина, які дістануться окремими щасливчикам з пожертувавачів.

В урочищі "Чизай" на гірських схилах зараз росте кілька десятків сортів винограду, серед яких — рислінг, ізабела, піно нуар, каберне, фурмінт, мерло. На рік завод виробляє близько 2 тис тонн вина. Більш детально про українську винарню можна почитати в репортажі ЕП.

На аукціон виставляються три пляшки вина:

1. Троянда Карпат – легендарне біле десертне вино, візитівка виноробів Закарпаття, що представляє Україну.

Цінний виноград сорту Трамінер рожевий, особливо вдалий рік із відмінним врожаєм, безмежна любов до своєї справи та рецепт 1959 року – секрет цього вина. Вино витримується не менше двох років у бочках з французького дуба. Здобуло нагороди світового рівня: відзнаку "Best Wine By Quality" та золоту медаль Paris Wine Cup 2022, Срібну медаль London Wine Competition 2021. "Троянда Карпат" – амбасадор виноробства України в головному музеї вина у світі – La Cité du Vin.

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2. Фурмінт Оранж – новинка 2023 року від Шато Чизай. Furmint Orange – особливе сухе вино з сорту Фурмінт, створене за давньою технологією виноробства, що нині у світі називають skin-contact (коли сік бродить на шкірці ягід).

Після мацерації вино витримується 3 місяці на м’яззі, а далі в дубових бариках. Так вино набуває золотавого кольору й аромату стиглих фруктів. У смаку яскраві відтінки яблука, груші та цитрусових. Офіційний реліз Furmint Orange ще не відбувся, проте вино вже є срібним призером найголовнішого дегустаційного конкурсу України Wine&Spirits Awards.

Переможець аукціону отримає одну з перших пляшок лімітованого випуску Оранжу від Шато Чизай.

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3. Витримане вино Піно Нуар "Країна Мрій", омріяне Олегом Скрипкою та створене у творчому тандемі відомого українського рок-співака і закарпатських виноробів Шато Чизай.

Стиглі відбірні ягоди подарували виноградники урочища Мала Гора на Закарпатті, а витримка протягом 12 місяців у бариках з благородного дуба надала вину особливої якості. На конкурсі Wine&Spirits Awards, що відбувся 29 березня 2023 року Піно Нуар 2019 Країна Мрій отримало Золоту медель.

Переможець отримає пляшку Піно Нуар 2019 з автографом Олега Скрипки.

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Стартовий внесок – 100 грн. Для участі в розіграші необхідно закинути в банку 100 грн. Переможців розіграшу обере алгоритм.

Реквізити збору: Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/9HVX6JiQkT Номер картки банки: 5375411205618528 Обов‘язково вказуйте свій контактний номер телефону якщо ви не клієнт Monobank.

Якщо ж ви хочете ближче познайомитись з вином Шато "Чизай", тут сайт виноробні.

Раніше ми уже розігрували вино таких українських виробників як "СлиВино" та "Бейкуш Вайнері".

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