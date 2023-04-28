Mastercard прагне розширити програму криптокарткок
Платіжна система Mastercard розширить свою програму криптовалютних платіжних карток, шукаючи більше партнерства з криптокомпаніями, попри пильний нагляд регуляторів та настороженість банків.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія вже співпрацює з криптовалютними біржами, включаючи Binance, Nexo та Gemini, щоб пропонувати платіжні картки з прив’язкою до криптовалюти в деяких країнах.
Зокрема, картки Binance дозволяють користувачам здійснювати платежі в традиційних валютах за рахунок своїх криптовалютних запасів на біржі.
"У нас є десятки партнерів по всьому світу, які пропонують програми криптокарток, і вони продовжують розширюватися. Надання безпечного доступу до криптовалюти також є частиною нашої ціннісної пропозиції, і ми продовжуємо це робити", — розповів голова відділу криптовалют і блокчейну Mastercard Радж Дхамодхаран.
Банки почали насторожено ставитися до криптоклієнтів після краху низки великих криптокомпаній минулого року, включаючи банкрутство біржі FTX.
Читайте також: Крах FTX: як Сем Бенкман-Фрід завалив криптогіганта вартістю 30 мільярдів доларів
Економічна правда