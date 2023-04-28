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Mastercard прагне розширити програму криптокарткок

П'ятниця, 28 квітня 2023, 18:21 - Анастасія Жарикова

Платіжна система Mastercard розширить свою програму криптовалютних платіжних карток, шукаючи більше партнерства з криптокомпаніями, попри пильний нагляд регуляторів та настороженість банків.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія вже співпрацює з криптовалютними біржами, включаючи Binance, Nexo та Gemini, щоб пропонувати платіжні картки з прив’язкою до криптовалюти в деяких країнах. 

Зокрема, картки Binance дозволяють користувачам здійснювати платежі в традиційних валютах за рахунок своїх криптовалютних запасів на біржі.

"У нас є десятки партнерів по всьому світу, які пропонують програми криптокарток, і вони продовжують розширюватися. Надання безпечного доступу до криптовалюти також є частиною нашої ціннісної пропозиції, і ми продовжуємо це робити", — розповів голова відділу криптовалют і блокчейну Mastercard Радж Дхамодхаран.

Банки почали насторожено ставитися до криптоклієнтів після краху низки великих криптокомпаній минулого року, включаючи банкрутство біржі FTX. 

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Економічна правда

MasterCard криптовалюта
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