Правоохоронці закрили один з найбільших міні-НПЗ

Співробітники БЕБ, СБУ та Податкової днями завершили операцію з припинення виробництва нафтопродуктів на одному з найбільших міні-НПЗ України.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на джерела в БЕБ.

"Ми два місяці документували діяльність, проводили контрольні закупівлі тощо. Наразі діяльність заводу припинено", — розповів співробітник БЕБ.

Джерело не повідомило назву або розташування підприємства через слідчі дії а також безпекові міркування.

Бюро також запланувало заходи з нейтралізації інших міні-НПЗ, кількість яких, за його даними, перевищує десяток.

"Ці місця всім давно відомі, раніше не вистачало політичної волі покласти цьому край. Зараз ситуація міняється", — констатував співрозмовник видання.

Малі НПЗ переробляють нафту й газовий конденсат українського походження, переважно продукцію приватних видобувних компаній.

Обсяг переробки можна оцінити у 50 тис т на місяць з виробництвом за цей час 40-45 тис т бензину.

Продукція реалізується за готівку, таким же чином реалізується через АЗС поза касові апарати або із використанням фіктивних споживачів, "податкових ям" тощо.

Через діяльність таких нелегальних НПЗ втрати державного бюджету, зокрема акцизного збору, становлять 200 млн грн на місяць, а після очікуваного збільшення в два рази податку з 1 липня 2023 року – 400 млн грн. Втрати ПДВ уже сьогодні оцінюються у 400 млн грн щомісяця.