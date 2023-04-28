Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів

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До кінця місяця Херсон отримає 32 автобуси від Мадриду. Це гуманітарна допомога в рамках Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Автобуси використовувалися на маршрутах громадського транспорту іспанської столиці. Після технічного огляду та стабілізації безпекової ситуації вони стануть на маршрути.

"До України вже прибули 25 автобусів і вони стали на баланс міста. Ще 7 автобусів від Іспанії Україна очікує найближчими днями. Російські окупанти, тікаючи з міста, фактично повністю розграбували комунальне майно", – повідомив міністр Олександр Кубраков.

За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, російськими окупантами було викрадено 37 одиниць комунального транспорту, ще 21 пошкоджено під час обстрілів.

Механізм цивільного захисту Європейського Союзу – система солідарності, яка скеровує екстрену допомогу країнам, що опинилися в кризовій ситуації. Доставку автобусів до України забезпечило Державне агентство стратегічних резервів Республіки Польщі.

Економічна правда