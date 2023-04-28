На Львівщині стався витік газу, утворилися "гейзери"

В ніч з 26 на 27 квітня у селі Розвадів Стрийського району стався витік газу. Станом на 28 квітня витік припинився.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

На території шести домогосподарств природний газ виходив з під-землі. Через це утворилися своєрідні "гейзери".

Львівська ОВА

За словами Козицького, ситуація перебуває під контролем профільних спеціалістів. Фахівці невдовзі відновлять газо- та електропостачання для мешканців.

"Витік природного газу припинився. На місце виїхали фахівці, які невдовзі відновлять газо- та електропостачання там, де його тимчасово відключали. Також служби усунуть вирви, які утворилися у місцях витоку. Людям, яких вчора відселили, дозволили повернутися у свої будинки", — каже начальник ОВА.

Причину витоку газу наразі встановлюють.

29 людей, зокрема 9 дітей, відселили до родичів. На місці відбулося засідання місцевої комісії ТЕБ та НС.

Економічна правда