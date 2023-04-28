Ракетна атака росіян вранці не завдала шкоди енергосистемі – Укренерго

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Ракетна атака росіян вранці у п’ятницю не пошкодила енергетичну інфраструктуру та не призвела до необхідності відключень світла у споживачів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Водночас залишається складною ситуація на сході України, де через обстріли зазнав пошкоджень енергетичний об’єкт.

Виробництва електроенергії наразі достатньо для покриття споживання.

Водопілля спадає, але гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби.

Також триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, продовжується незначний імпорт зі Словаччини.

Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. Внаслідок 15 ракетних та 18 дронових атак енергосистема отримала безпрецедентні пошкодження, і для відновлення необхідно багато ресурсу та часу.

Нагадуємо:

У ніч на 28 квітня Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах: у тилу постраждали цивільні будівлі в Умані, Українці та Дніпрі – там загинули щонайменше 12 людей, ще троє загиблих – на Херсонщині й Харківщині. На Чернігівщині зруйновано міст.