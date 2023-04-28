Курс валют 28 квітня: скільки коштують готівкові долар та євро

У п’ятницю, 28 квітня, курси купівлі іноземної валюти суттєво знизилися, що означає, що продати валюту стало дешевше – натомість курси продажу залишилися незмінні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,38 - 37,80 грн після зміцнення у четвер, 27 квітня до 37,61 - 37,75 грн. Курсовий спред зріс на майже 30 копійок, тобто продати готівковий долар стало дешевше.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,12 - 41,53 грн проти курсу 41,34 - 41,57 грн за євро у середу. Курсові спреди щодо євро також зросли.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,4 - 37,99 грн (курс на 27 квітня – 37,4 - 37,85 грн);

Євро – 41,00 - 41,75 грн (курс на 27 квітня – 41,05 - 41,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,22 - 37,72 грн;

Ощадбанк – 37,45 - 38,6 грн;

Укрексімбанк – 37,5 - 37,99 грн;

Райффайзен – 37,4 - 38,1 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.





