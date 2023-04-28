Ніж у спину? Як проблеми з українським агроекспортом вплинуть на ціни та економіку
П'ятниця, 28 квітня 2023, 09:26 -
Чи не найбільшими союзниками України після початку великої війни стали країни Східної Європи, зокрема Польща. Однак схоже, що в економічна підтримка цих країн має спершу зійтися з інтересами місцевих фермерів.
Заборона на ввезення української аграрної продукції до Польщі та низки інших країн може завдати суттєвих проблем для українських фермерів, які навіть без цих проблем заледве виживають в умовах великої війни та блокування портів Росією.
Якими будуть наслідки аграрної кризи для української економіки? І чи вплине неможливість експортувати продукти на рівень цін в Україні? Про це ми поговорили з аналітикинею Українського клубу аграрного бізнесу Світланою Литвин.
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