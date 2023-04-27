Не тільки Спартани: українці купили 155 бронетранспортерів для військових

Принаймні три великих благодійних фонди придбали для армії півтори сотні британських бронетранспортерів.

Про це йдеться в матеріалі ЕП.

В українських благодійників було складне завдання: зібрати гроші, відшукати в Британії робочу бронетехніку, викупити її у приватних власників та своїми силами доставити в Україну.

Фонд Сергія Притули збирав гроші в листопаді 2022 року під час обстрілів енергетичної інфраструктури. Лише за півтори доби українці задонатили 236 млн грн. За ці гроші купили 101 бронетранспортер.

Петро Порошенко половину закупівлі профінансував сам, половину – коштом зборів зі свого фонду. Всього законтрактовано 14 бронетранспортерів за 18,4 млн грн.

Світовий конґрес українців завдяки зборам у 70 країнах купив та доставив в Україну 25 БТРів. До відправки готуються ще 15. Вартість закупівлі – близько 100 млн грн.

Загалом українці завдяки волонтерам придбали в Британії 155 бронетранспортерів. Найчастіше ЗМІ згадують FV103 Spartan, але є ще FV105 Sultan, FV104 Samaritan, FV432 та інші.

Детальніше про закупівлю волонтерами бронетехніки та її характеристики читайте у статті: Кожен з нас – збройовий барон. Як українські волонтери скуповують бронетехніку по всій Британії.