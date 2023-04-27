РФ зможе фінансувати війну в Україні ще мінімум рік – витік документів Пентагону

Росія зможе фінансувати війну проти України ще щонайменше рік, незважаючи на санкції.

Джерело: The Washington Post із посиланням на оприлюднені в Discord документи американської розвідки

Деталі: Видання повідомляє, що йдеться про документи "найвищого рівня секретності" під грифом "цілком таємно". Згідно з ними, американська розвідка вважає, що Росія зможе фінансувати війну в Україні ще щонайменше рік, навіть під важким тягарем санкцій.

Хоча деякі російські "економічні еліти" можуть не погоджуватися з діями РФ в Україні, вони навряд чи припинять підтримку президента Росії Володимира Путіна, згідно з оцінкою, зробленою на початку березня.

Дослівно розвідка: "Москва покладається на збільшення корпоративних податків, свій суверенний фонд, збільшення імпорту та адаптивність бізнесу, щоб допомогти пом'якшити економічний тиск".

Більше деталей: WP наголошує, що у документах не враховано вплив нещодавно запроваджених санкцій та довгострокові збитки, пов'язані зі стелею цін на нафту в Європі. В оцінці розвідки не розглядаються інші фактори, які можуть вплинути на здатність Росії воювати, такі як витрати на боєприпаси і необхідність рекрутувати або призивати нових солдатів.

Міністерство фінансів США відмовилося коментувати документи, про які йде мова. Білий дім не відповів на запитання про них.

Крім того, видання пише, що витік документів допоміг зрозуміти, як сильно перелякали санкції тих в Росії, на кого вони були спрямовані.

Дослівно WP: "Хоча документи не містять детального обговорення їхніх джерел, вони позначені кодом, який вказує на те, що дані були отримані з перехоплених повідомлень. Це свідчить про те, що Сполучені Штати отримали доступ до каналів, де російські діячі приватно обговорюють, як обмежити вплив санкцій".

Ще більше деталей: Зокрема, американська розвідка виявила, що міністр фінансів Росії Антон Силуанов на початку березня підготував лист до прем'єр-міністра Михайла Мішустіна з проханням підтримати плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб уникнути "потенційно ганебного краху" російських держустанов, таких як Міжнародний інвестиційний банк та банк економічного співробітництва, а також Євразійський інвестиційний банк.

Згідно з іншим документом, американська розвідка виявила, що посадовці російської ФСБ були "занепокоєні" недостатньою кількістю іноземної валюти, що зберігається у російських банках.

Дослівно WP: "Документи, про які раніше не повідомлялося, дають рідкісне уявлення про розуміння Вашингтоном ефективності власних економічних заходів, а також про те, яку реакцію вони зустріли в Росії, де, за даними американської розвідки, вищі посадові особи, відомства і персонал олігархів переживають болючі проблеми і пристосовуються до них".