Deutsche Bank скоротить 800 робочих місць попри успішний перший квартал

Deutsche Bank планує скоротити 800 робочих місць у рамках нової програми економії коштів попри більш значне, ніж очікувалося, зростання прибутку за перший квартал.

Про це повідомляє Reuters.

Останнє скорочення кількості робочої сили банку скасувало нарощування персоналу за останні квартали.

Звільнення будуть спрямовані на персонал з усього банку, але вони будуть зосереджені на старших посадах, які не працюють з клієнтами.

Керівництво банку описує цей крок як один із кількох заходів, спрямованих на скорочення витрат на додаткові 500 млн євро протягом наступних кількох років.

Станом на кінець першого кварталу штат Deutsche Bank налічував 86 712 осіб.

Діяльність Deutsche Bank відображала квартальне збільшення доходу через підвищення процентних ставок, що компенсувало падіння доходів інвестиційного банку.

Банк отримав прибуток 11-й квартал поспіль після кількох років збитків.

Чистий прибуток, що належить акціонерам, у першому кварталі склав 1,158 млрд євро (1,28 млрд дол). Торік прибутком у першому кварталі становив 1,060 млрд євро.