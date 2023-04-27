Курс валют 27 квітня: готівкова валюта в касах банків стала дешевше

У четвер, 27 квітня, готівкова гривня у касах банків зміцнилася проти долара, проти євро зміцнився лише курс продажу.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара на "чорному ринку" майже не змінився та становив 37,61 - 37,75 грн після стрибку днем раніше – у середу, 24 квітня, курс зміцнився до 37,60 - 37,74 грн.

Натомість, проти "чорного" курсу євро гривня знецінилася. На цей же час курс становив 41,34 - 41,57 грн проти курсу 41,14 - 41,47 грн за євро у середу.

Середні курси валют в касах банків при цьому зміцнилися та були такими:

Долар США – 37,4 - 37,85 грн (курс на 26 квітня – 37,5 - 38,025 грн);

Євро – 41,05 - 41,65 грн (курс на 26 квітня – 41,0 - 41,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,25 - 37,75 грн;

Ощадбанк – 37,4 - 38,65 грн;

Укрексімбанк – 37,55 - 38,05 грн;

Райффайзен – 37,1 - 37,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.