Ексголова "Укрзалізниці" Балчун візьме участь у відбудові моста на Рівненщині

Войцех Балчун (посередині) Рівненська обласна державна адміністрація

Рівненська обласна державна адміністрація підписала меморандум з польськими інвесторами на відбудову моста на Острожчині.

Про це розповів начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, передає пресслужба адміністрації.

"Підписав Меморандум із державним акціонерним холдингом WEGLOKOKS S.A щодо реконструкції мосту на дорозі місцевого значення Острог – Радужне – Точевики у Рівненському районі. Польські партнери забезпечать виготовлення металоконструкцій цього мосту та їх доставку до об’єкту будівництва", – розповів очільник області.

Коваль додав, що міст біля села Точевики щодня проїжджають автомобілі, які їдуть у бік Рівного, Острога, Нетішина. Сьогодні він знаходиться в незадовільному стані. Його відбудова спрямована в тому числі на покращення логістики в наданні гуманітарної допомоги.

"Реконструкція цього мосту – невеликий пілотний проєкт. Після його реалізації плануємо масштабувати нашу співпрацю із польською компанією на більші об’єкти", - резюмував очільник Рівненщини.

WEGLOKOKS S.A – польська компанія-експортер вугілля та найбільший експортер кам’яного вугілля в Європі. Компанія була заснована в 1951 році як Центр зовнішньої торгівлі та експортує близько 5-8 мільйонів тонн кам'яного вугілля щороку.

Підписантом меморандума з польської сторони був колишній голова правління "Укрзалізниці" у 2016-2017 роках Войцех Балчун. Наразі він є власником консалтингової компанії WZB Trade.

Зазначимо, що весь час перебування на посаді Балчун був об'єктом критики з боку тодышнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Останній постійно критикував Балчуна за бездіяльність у боротьбі с корупцією та відсутність реформ.

Після звільнення в інтерв'ю польським медіа Балчун заявив, що його найбільший успіх за час роботи в Україні в тому, що він "вижив і повернувся в Польщу".

Детальніше читайте у статті: Паровозик, який не зміг: чого Балчун досяг в Укрзалізниці

Економічна правда