Після вторгнення Україна запровадила санкції лише проти шести топполітиків-колаборантів

З початку повномасштабного вторгнення Україна запровадила санкції лише проти шести осіб зі списку топполітиків, які підтримали російську агресію.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor, яка здійснює моніторинг запроваджених санкцій проти агресора.

До списку підсанкційних топполітиків-зрадників увійшли:

Віктор Янукович – експрезидент України (2010 – 2014 рр.) Віктор Медведчук – народний депутат IX скликання, один із керівників партії "Опозиційна платформа – за життя" (2019 – 2022 рр.) Ілля Кива - народний депутат IX скликання від партії "Опозиційна платформа – за життя" (2019 – 2022 рр.) Вадим Новинський – народний депутат IX скликання від партії "Опозиційна платформа – за життя" (2019 – 2022 рр.) Павло Лебедєв – ексміністр оборони, член "Партії регіонів" (2012 – 2014 рр.) В'ячеслав Богуслаєв – президент АТ "Мотор Січ".

Також до санкційних списків потрапили наближені до топполітиків-колаборантів особи: Сергій Курченко – проросійський олігарх, якого називали "гаманцем" оточення Януковича; дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко; син Віктора Януковича Олександр Янукович; донька Іллі Киви Катерина Кива.

Водночас у дохід держави було конфісковано лише активи одного з 6-ти підсанкційних топполітиків-колаборантів. Йдеться про приватне майно президента-втікача Януковича: центр відпочинку та житловий будинок площею понад 800 м2 у Нових Петрівцях, квартиру на Оболоні, понад 31 млн грн та майже 85 тисяч доларів, 537 культурних цінностей та творів мистецтва на понад 18,7 млн євро, паркомісця й ТОВ "Танталіт", якому належала резиденція "Межигірʼя".

"Trap Aggressor наголошують, що Закон України "Про санкції" передбачає, що стягнення в дохід держави активів підсанкційної особи можливе лише під час воєнного стану і лише щодо осіб, що потрапили під санкції після травня 2022 року.

Так, наприклад, такі відомі колаборанти, як Микола Азаров, Сергій Аксьонов, Вадим Колесніченко, Леонід Пасічник тощо перебувають під українськими санкціями від 2021 року. Однак наразі їхнє майно не можна стягнути.

Такі проросійські політики як Андрій Портнов, Андрій Клюєв, Олена Лукаш, Раїса Богатирьова, Вадим Рабінович та інші взагалі не перебувають під санкціями.

Тому для того, аби стягнути в дохід держави майно згаданих осіб у рамках закону "Про санкції", щодо них потрібно повторно запровадити санкції, як це сталося, наприклад, із міністром оборони часів Януковича Павлом Лебедєвим", – зазначають аналітики.

Загалом Україна запровадила санкції проти 569 громадян України. 302 з них – члени так званих виборчих комісій на тимчасово окупованих територіях; 174 – самопроголошені посадовці на окупованих територіях; 16 – церковнослужителі.

Економічна правда