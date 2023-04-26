НБУ оцінить стійкість найбільших банків

Національний банк розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи для визначення реального стану банківського сектору.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що в умовах воєнного часу ця оцінка у 2023 році матиме низку особливостей. Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 квітня поточного року в три етапи.

Перший – включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу.

Другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі.

Третій – оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу. Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку буде окремо оприлюднено на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку.

У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю показників обсягу зважених на ризик-активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2023 році, буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.

Нагадаємо, що проведення оцінки поточної ситуації в банківській системі та отримання інформації для визначення пріоритетів банківського нагляду передбачені Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.

Економічна правда