У Збройних силах заявили, що Росія вкотре зупинила зерновий коридор

Спільний координаційний центр у Стамбулі оглядає судно, що перевозить пшеницю з України в Афганістан TUR Ministry of National Defence / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Представники Росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору, що діє в рамках Чорноморської Ініціативи з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом.

Про це йдеться у заяві Військово-морських сил Збройних Сил України.

Через дії росіян в Стамбулі чотири судна, в тому числі судно AKDENIZ-M, яке зафрахтоване Всесвітньою Продовольчою Програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії, наразі не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний і вимушені чекати на погодження їх проходу додатковий час.

Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни.

Крім того, інтернетом стала поширюватись неправдива інформація щодо начебто заборони Військово-Морськими Силами Збройних Сил України руху торговельних суден в рамках зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси.

"Така інформація абсолютно не відповідає дійсності", – зазначили у відомстві.

"Підкреслюємо, що Україна неухильно виконує всі покладені на неї в рамках Чорноморської зернової ініціативи зобов'язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах нашої держави", – йдеться у повідомленні.

За даними ООН, зерновим коридором з українських портів станом на 25 квітня відправлено 28,9 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи, у тому числі кукурудзи – 14,5 млн тонн, пшениці – 7,9 млн тонн, соняшникової олії – 1,5 млн тонн.

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Економічна правда