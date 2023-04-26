Всі розділи
Укр / Рус

У Збройних силах заявили, що Росія вкотре зупинила зерновий коридор

Середа, 26 квітня 2023, 20:29 - Cергій Мельник
 
Спільний координаційний центр у Стамбулі оглядає судно, що перевозить пшеницю з України в Афганістан
TUR Ministry of National Defence / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Представники Росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору, що діє в рамках Чорноморської Ініціативи з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом.

Про це йдеться у заяві Військово-морських сил Збройних Сил України.

Через дії росіян в Стамбулі чотири судна, в тому числі судно AKDENIZ-M, яке зафрахтоване Всесвітньою Продовольчою Програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії, наразі не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний і вимушені чекати на погодження їх проходу додатковий час.

Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни.

Крім того, інтернетом стала поширюватись неправдива інформація щодо начебто заборони Військово-Морськими Силами Збройних Сил України руху торговельних суден в рамках зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси.

"Така інформація абсолютно не відповідає дійсності", – зазначили у відомстві.

"Підкреслюємо, що Україна неухильно виконує всі покладені на неї в рамках Чорноморської зернової ініціативи зобов'язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах нашої держави", – йдеться у повідомленні.

За даними ООН, зерновим коридором з українських портів станом на 25 квітня відправлено 28,9 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи, у тому числі кукурудзи – 14,5 млн тонн, пшениці – 7,9 млн тонн, соняшникової олії – 1,5 млн тонн.

Читайте також: Бій за "коридор". Чому Росія саботує продовження "зернової угоди" і чого хоче Україна

Скорочений робочий день та суцільні "чаювання". Як Росія намагається зірвати зернову угоду

Економічна правда

зерно експорт Туреччина Росія
Матеріали за темою
ЄК може заборонити експорт українського зерна до Румунії – міністр 26 квітня 2023, 19:58
Найбільший покупець зерна з України запровадив блокуюче мито на імпорт 25 квітня 2023, 18:43
"Укрзалізниця" відновила транзит зерна через Польщу 24 квітня 2023, 20:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті