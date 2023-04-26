30% пенсіонерів отримують менше трьох тисяч гривень

STRINGER/AFP via Getty Images

Частка пенсіонерів, що отримують менше 3 тисяч гривень на місяць, скоротилася з 39% до 30%. Загалом такі виплати від держави отримують 3,25 мільйона осіб.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Пенсійного фонду.

В Україні вперше з 2018 року за квартал зросла кількість пенсіонерів – на 9,2 тис осіб. За рахунок індексації, проведеної у березні, середній розмір пенсії сягнув 5238 грн або 143 долари за курсом НБУ.

Наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії. Також з 7% до 10% зросла частка пенсіонерів, що отримують виплати більші за 10 тисяч грн – до 1,06 млн осіб.

Наразі найменша середня пенсія у Тернопільській області – 3997 грн. Це на 24% менше, ніж середні виплати по Україні. Найбільша середня пенсія у Києві – 7129 грн, що на 36% вище за середній показник по Україні.

78% українських пенсіонерів отримують виплати через банк. Переважна більшість з них (90%) довіряє свої кошти державним банкам: Приватбанку (4,56 млн або 54%) та Ощадбанку (2,99 млн або 36%).

За даними Пенсійного фонду, до індексації середня пенсія в Україні сягала 4622 грн. На той час пенсія у чоловіків була майже у півтора рази більша, аніж пенсія у жінок – 5701 грн проти 3926 грн.

Економічна правда