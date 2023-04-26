"Нафтогаз" переказав в бюджет перші доходи від управління арештованою мережею "Глуско" 

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" на кінець першого кварталу року перерахував до держбюджету перші надходження від управління арештованої мережі АЗС "Глуско" - 378 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За підсумками березня компанія відновила роботу 71 автозаправної станції під брендом "U.GO".

Перераховані до бюджету 378 тисяч гривень становлять 75% загального доходу, отриманого компанією в березні від господарського використання арештованого майна.

Водночас витрати "Нафтогазу" на збереження активу за минулий місяць склали 2,5 мільйона гривень.

Таку диспропорція між доходами та витратами на початковому етапі управління в АРМА пояснюють необхідністю значних інвестицій у відновлення роботи АЗС у багатьох регіонах України, в тому числі на деокупованих територіях.

Нагадуємо:

У травні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про передачу арештованого в рамках кримінального провадження майна ТОВ "Глуско Україна" та ТОВ "Глуско Ритейл" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері, а саме дефіциту бензину та дизельного палива.

Загалом у розпорядження "Нафтогаз Ойл Трейдинг" передано 172 об’єкти: 126 будівель АЗК, недобудови, земельні ділянки та майно, розташоване в різних регіонах України, в тому числі, на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.