Нафта дешевшає на тлі падіння запасів у США: Brent нижче $80 за барель

Ціни на нафту впали в середу, продовжуючи різке зниження на попередній сесії, оскільки ринок оцінив слабкі дані по запасах в США, які викликали побоювання рецесії в найбільшій економіці світу.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Нафта Brent впала на 1,31 долара, або 1,6%, до 79,46 долара за барель до 13:35 за Гринвічем. Ціна сягнула нижче позначки в 80 доларів вперше з 31 березня. Американська нафта West Texas Intermediate впала на 99 центів, або 1,3%, до 76,08 долара.

Що вплинуло на ціни

Ціни на нафту впали більш ніж на 2% у вівторок на тлі триваючих економічних проблем і очікувань подальшого підвищення процентних ставок, які можуть обмежити зростання попиту на пальне, протидіють ознакам поліпшення короткострокового зростання споживання.

Споживча впевненість у США впала в квітні до дев’ятимісячного мінімуму, оскільки занепокоєння щодо майбутнього зросло, підвищуючи ризик того, що економіка впаде в рецесію цього року.

Також інвестори висловили стурбованість тим, що потенційне підвищення процентних ставок центральними банками, які борються з інфляцією, може уповільнити економічне зростання та знизити попит на енергоносії в США, Великій Британії та ЄС.

Очікується, що Федеральна резервна система США, Банк Англії та Європейський центральний банк підвищать ставки на своїх найближчих засіданнях.

Запаси бензину минулого тижня впали на 1,9 млн барелів, а запаси дистиляту зросли на 1,7 млн барелів, повідомили джерела. Офіційні дані про запаси від уряду США мають бути надані в середу.

Запаси сирої нафти в США падають із середини березня, оскільки нафтопереробні заводи збільшують обсяги, щоб виробляти більше бензину напередодні пікового періоду літнього попиту, який починається в травні.

Це підштовхнуло ціни ф’ючерсів на WTI до ретрокурсу, коли строкові ф’ючерси вищі, ніж ф’ючерси з пізнішою датою, що відображає вищий попит на нафтопереробних заводах.

Економічна правда