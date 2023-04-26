Boeing ліквідовує "дочку" в Білорусі

Boeing ліквідує дочірню компанію в Білорусі - ТОВ "Боїнг БЛР".

Про це йдеться в записі "Юстиция Беларуси", передає Інтерфакс-Україна.

Видання зазначає, що рішення про ліквідацію ухвалили власники "Боїнг БЛР" - зареєстровані в Нідерландах підрозділи Boeing Europe і Boeing Netherlands.

ТОВ "Боїнг БЛР" діяло з жовтня 2020 року,. Компанія відповідала за комунікацію з місцевими регуляторами та споживачами.

Згідно з даними сервісу з перевірки контрагентів Kartoteka.by, підприємство перебуває в процесі ліквідації в податкових органах Білорусі з 1 березня поточного року.

У січні 2022 року ТОВ "Боїнг БЛР" внесли до списку компаній, частки іноземних учасників яких заблоковано рішенням білоруського уряду в рамках контрсанкцій. Цим рішенням іноземним інвесторам заборонили продавати свій бізнес або у якийсь спосіб виводити свої активи.

Нагадуємо:

Російські авіаперевізники після року війни продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus і Boeing, попри санкції. До війни вони використовували 544 таких машин.