У Римі почалася конференція щодо відбудови України: присутні топ-посадовці обох країн

У Римі почалася двостороння конференція щодо відбудови України, на якій присутні прем’єри та інші ключові посадовці України та Італії.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

У заході беруть участь прем’єрка Італії Джорджія Мелоні та прем’єр України Денис Шмигаль, віцепрем’єри Антоніо Таяні і Маттео Сальвіні та інші італійські урядовці; від України залучені також глава МЗС Дмитро Кулеба, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Перші події заходу почалися з 8:45 ранку. Сесія за зачиненими дверима складається із семи тематичних обговорень, присвячених різним сферам: інфраструктурі і транспорту, енергетикці та довкіллю, сільському господарству, охороні здоров’я, сервісам та цифровій інфраструктурі, авіації та космосу, металургії.

Після них відкрилася пленарна сесія за участі міжнародних фінансових установ.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні зазначив, що відбудова – це те питання, де Італія і уся Європа мають продемонструвати підтримку України. "Це важливо, тому що Україна буде важливою складовою ЄС і єдиного ринку… Відбудова починається вже зараз і ми хочемо бути у перших рядах, закладаючи основу для неї", – зазначив він.

Віцепрезидентка Європейського інвестиційного банку Джельсоміна Віготті зазначила, що лише на нагальні потреби України потрібно 14 млрд доларів, та що варто сфокусуватися на тих інвестиціях, які не можна відкладати "до перемоги", щоб економічна ситуація не погіршувалась ще більше.

Виступи найвищих посадовців – Джорджії Мелоні і Дениса Шмигаля – заплановані у підсумковій частині конференції.

Німецькі посадовці раніше також зазначали, що у своїй підтримці для відбудови зруйнованої інфраструктури України Берлін виходитиме з того, що згодом вона буде спільною європейською.

Попередня міжнародна донорська конференція, яка мала на меті підтримати Україну на тлі постійних російських атак по критичній інфраструктурі, відбулася в грудні 2022 року в Парижі за участю понад 45 країн і 20 міжнародних організацій.