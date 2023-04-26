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Фонд держмайна заробив на приватизації в І кварталі рекордну суму за останні 10 років

Середа, 26 квітня 2023, 13:28 - Анастасія Жарикова

Фонд державного майна у першому кварталі року отримав від приватизації та перерахував до бюджету  902 мільйони гривень - рекордний показник за останні 10 років.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

У ФДМ підкреслили, що в середньому за перший квартал протягом останнього десятиліття приватизація приносила 234 млн грн.

В перші три місяці року ФДМУ виставляв на торги логістичні, торговельні, складські, спиртові та інші активи. Вперше вдалось приватизувати морський порт в Україні - продаж порту "Усть-Дунайськ" приніс до бюджету понад 200 млн грн.

Також інвестори активно цікавилися спиртовими активами: під час торгів з продажу Сторонибабського спиртзаводу його вартість зросла у 2,7 раза – до 142 млн грн. 

А приватизація Барського спирткомбінату принесла до держбюджету 21,3 млн грн — у 4,7 раза більше стартової ціни.

"Наша мета — чесна та прозора приватизація з максимальною конкуренцією на аукціонах. Результат за перший квартал свідчить про те, що бізнесу цікаво інвестувати в державні активи. Тому зараз працюємо над тим, щоб незабаром відновити велику приватизацію", - прокоментував голова ФДМУ Рустем Умєров.

 
ФДМУ

Нагадуємо:

У Фонді державного майна сподіваються, що зміни до закону, які розблокують велику приватизацію, можуть ухвалити в парламенті вже у травні.

Економічна правда

ФДМ приватизація бюджет
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