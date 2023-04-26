Постійні представники країн-членів Європейського Союзу перенесли на п’ятницю голосування щодо продовження безмитного ввезення товарів з України ще на рік.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" стало відомо від європейського дипломата, який обіймає високу посаду, повідомляє "Європейська правда".

В середу в Брюсселі на засіданні постійних представників ЄС обговорювали, чи слід продовжити дію безмитного імпорту українських товарів до червня 2024 року.

"Обговорення відбулося з подальшим ухваленням рішення провести голосування на засіданні в п'ятницю", – повідомив агентству європейський дипломат.

Як відомо, в останні тижнів проблемним питанням стала заборона на ввезення української сільськогосподарської продукції п'ятьма країнами ЄС, зокрема, Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною.

У зв'язку з цим 19 квітня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запровадити тимчасову заборону – до 5 червня – на імпорт до цих п'яти країн української кукурудзи, пшениці, ріпака, соняшника і соняшникової олії.

У середу третій раунд переговорів Єврокомісії з міністрами сільського господарства п'яти країн завершився невдачею. Єврокомісію почало дратувати те, що країни все більше розширюють список українських продуктів, імпорт яких вони хочуть заборонити.

Торік у травні Рада ЄС ухвалила рішення скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України у зв’язку з повномасштабним вторгенням Росії, щоб підтримати українську економіку.

Європейська комісія схвалила офіційну пропозицію продовжити дію автономних торгових заходів для України ще на один рік в лютому цього року.