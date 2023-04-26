Роумінг з ЄС: Україна перейшла до гармонізації законодавства

Україна та Євросоюз завершили офіційні процедури внесення змін в Угоду про асоціацію для приєднання до роумінгової зони ЄС, на черзі – гармонізація законодавства.

Про це повідомила пресслужба Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК).

Наразі вже завершені процедури зі внесення змін до Угоди про асоціацію, які відкривають шлях для приєднання України до роумінгової зони ЄС.

"Україна переходить до виконання свого домашнього завдання – гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС в частині роумінгу", – заявив регулятор.

Нагадуємо:

Рада Євросоюзу схвалила пропозицію та дала зелене світло для двостороннього рішення про приєднання України до зони роумінгу ЄС.

На початку квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі, яким створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС в сфері роумінгу.

Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

24 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує незабаром приєднатися до роумінгового простору ЄС.