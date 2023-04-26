ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією

Європейський Союз починає виділяти фінансування на прокладання нового оптоволоконного кабелю з назвою Far North Fiber, що сполучатиме країни ЄС із Японією через Арктику.

Про це у коментарі японському NHK сказав Стефан Крамер, радник з цифрової політики у представництві ЄС в Японії.

За його словами, фінансування для проєкту складатиме понад 3 млн євро, у його реалізації братимуть участь компанії із Японії, США та Фінляндії.

Як повідомляло Reuters, на перших етапах до проєкту хотіли залучити російську компанію "МегаФон" та прокладати кабель уздовж арктичного узбережжя Росії. Втім, у 2021 році від ідеї відмовилися – через те, що Росія не хотіла давати дозвіл на прокладання кабелю через свої територіальні води, а згодом геополітична ситуація радикально змінилася.

Кабель буде пролягати через північноамериканську частину Північного Льодовитого океану, сполучаючи північну Фінляндію та Норвегію з Аляскою, а також північним островом Японії Хоккайдо. На мапах можна бачити гілку також до Ірландії.

У Far North Fiber зазначають, що зараз кабелів для передачі даних між Японією та Європою три: один – через Тихий океан, континентальну частину США та Атлантичний океан, другий – через Близький Схід, Індійський океан та Південно-Східну Азію. Ще один пролягає через територію Росії.

За проєктом, новий кабель має забезпечити передачу даних на 20% швидше, ніж маршрути через Тихий океан та Близький схід.

Завершити обстеження маршруту прокладання мають до 2024 року, орієнтовне завершення будівництва планують на 2026 рік.

Нагадаємо, суспільні мовники Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії за висновками спільного розслідування припускають, що російські військові судна та цивільні "кораблі-привиди" у Балтійському і Північному морях збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку.

16 березня НАТО і ЄС провели перше засідання, присвячене заснуванню нової Цільової групи з питань стійкості критично важливої інфраструктури на тлі російської загрози.